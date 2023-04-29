Глава Крыма сообщил о двух ликвидированных дронах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Два беспилотника были ликвидированы в субботу в Крыму в то же время, когда происходила атака на нефтебазу Севастополя, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, в результате атаки двух беспилотников. Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет. Пожару был присвоен 4-й класс сложности.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.