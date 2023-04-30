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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Жертвами украинского обстрела Брянской области стали двое мирных жителей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате обстрела Брянской области со стороны Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"К сожалению, погибли двое мирных жителей. По предварительным данным один жилой дом разрушен полностью, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы", - написал губернатор в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее в воскресенье Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, при котором пострадал один человек.

Брянская область Брянск Александр Богомаз
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