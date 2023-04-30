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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

В Туле в автокомплексе возник пожар на площади 1,4 тыс. квадратных метров

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Восемь пожарных расчетов тушат возгорание в центральной части Тулы. По данным из открытых источников, пожар возник на территории автокомплекса.

"В 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: ГО Тула, проезд Тимирязева", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье вечером.

Пострадавших нет.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,4 тыс. кв. метров.

Тула
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