В Туле в автокомплексе возник пожар на площади 1,4 тыс. квадратных метров
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Восемь пожарных расчетов тушат возгорание в центральной части Тулы. По данным из открытых источников, пожар возник на территории автокомплекса.
"В 18:15 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: ГО Тула, проезд Тимирязева", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье вечером.
Пострадавших нет.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,4 тыс. кв. метров.