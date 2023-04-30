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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Пожар в центре Тулы потушен

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар в центральной части Тулы, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате происшествия здание выгорело полностью, информирует региональный главк МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 32 человека и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

По данным ГУ МЧС, вечером в воскресенье произошел пожар в здании, расположенном в проезде Тимирязева в Туле. По данным из открытых источников, там располагается автокомплекс.

В тушении участвовали восемь пожарных расчетов. Пострадавших нет, отметили в главке МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составляла 1,4 тыс. кв. метров.

Тула
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