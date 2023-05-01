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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Локомотив и семь вагонов сошли с рельсов в Брянской области после подрыва ж/д путей

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Локомотив и семь вагонов сошли с рельсов на перегоне Унеча - Рассуха Брянской области из-за ЧП на железной дороге, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"1 мая в 10:17 на перегоне Унеча - Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В РоссииГрузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва ж/д путейЧитать подробнее

На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда.

Движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве железнодорожный путей в Унечском районе.

Брянская область
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