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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Минцифры и разработчики подпишут хартию о потолке цен на российское ПО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минцифры и крупные софтверные ассоциации ("Отечественный софт", "Руссофт", АПКИТ и другие) планируют подписать хартию об ограничении повышения цен на отечественное ПО, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект документа.

Максимальный порог планируется установить по следующей формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%. По данным источников издания, документ планируется подписать уже в мае.

О том, что цены на софт планируется ограничить через саморегулирование, Минцифры заявило 17 апреля в своем Telegram-канале. Крупные потребители в конце марта говорили, что цены на российское ПО выросли за год на 30-50%. Сами разработчики отчитывались о кратном росте выручки.

Как пишет издание, формально компании поддерживают инициативу, но в неофициальных разговорах их представители её резко критикуют и предупреждают, что ценовой потолок замедлит выпуск новых продуктов.

Минцифры
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