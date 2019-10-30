ВС РФ запретил преследовать участников амнистии капитала на основании деклараций

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) РФ принял в среду разъяснения, вводящие категорический запрет на использование для уголовного преследования участников амнистии капитала тех материалов, которые они сдали в налоговые органы. Разъяснения были подготовлены в судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по поручению председателя суда Вячеслава Лебедева.

Членам президиума ВС РФ перед заседанием был разослан документ за подписью председателя коллегии Владимира Давыдова, в котором был поставлен вопрос, распространяются ли гарантии, предусмотренные законом о добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (140-ФЗ), исключительно на лиц, совершивших преступления, предусмотренные "налоговыми" статьями Уголовного кодекса (УК) РФ (194, 198, 199, 199.1, 199,2) и статьей 193 (уклонение от репатриации денежных средств).

Ответ в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", сформулирован так: "Частями 3, 4 и 6 статьи 4 [закона 140-ФЗ] установлен абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного УК РФ, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах (или) сведениях, прилагаемых к декларации".

Правоохранительные органы не имеют права доступа к перечисленным материалам даже по решению суда, а суды не должны санкционировать подобный доступ, следует из документа.

"Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения", - говорится в тексте разъяснений, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В пресс-службе Верховного суда РФ подтвердили агентству, что они были утверждены именно с такой формулировкой и будут оформлены постановлением президиума ВС РФ.

Дело против Израйлита

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что ФСБ изъяла в здании центрального аппарата ФНС декларацию, поданную в 2016 году совладельцем компании "Усть-Луга" Валерием Израйлитом в рамках амнистии капитала, и использовала ее в уголовном деле.

Между тем президент РФ Владимир Путин в 2014 году, объявляя амнистию капитала, гарантировал ее участникам, что они не столкнутся с уголовным или административным преследованием.

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках труб для строительства порта "Усть-Луга" и выводила деньги за границу. В декабре 2016 года Израйлит был арестован. До этого, узнав о возбужденном деле, он поручил своим сотрудникам убрать все следы его "бизнес-деятельности", приводят "Ведомости" выдержки из обвинительного заключения, но одна из сотрудниц забрала компьютер домой, где его изъяли следователи. Из переписки в мессенджере ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. Следователи запросили разрешение суда на выемку декларации в ФНС, полагает один из адвокатов Израйлита - Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". В марте 2017 года спецслужба получила декларацию Израйлита.

Содержание декларации описано в обвинительном заключении, отмечала газета. Следователи использовали документ как доказательство по двум статьям обвинения.

Кейс Израйлита является прецедентным: юристы, опрошенные изданием, не смогли вспомнить других случаев, когда декларации об амнистии капитала попадали в руки сотрудников правоохранительных органов.