Суд вопреки разъяснению ВС не исключил декларацию из доказательств по делу Израйлита

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Смольнинский райсуд Петербурга отказал в исключении из доказательств обвинения налоговой декларации, поданной совладельцем компании "Усть-Луга" Валерием Израйлитом, обвиняемым в выводе денежных средств за границу при строительстве нефтебазы в порту, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Виктория Бурковская.

"Судья отказала защите в удовлетворении ходатайства об исключении спецдекларации и производных доказательств из дела", - сказала она.

Адвокат отметила, что таким образом суд поддержал позицию прокуратуры об отсутствии оснований для удовлетворения требования защиты бизнесмена.

В сентябре суд уже отклонял аналогичное ходатайство адвокатов, в связи с чем те обратились за разъяснениями в Верховный суд России.

Как отметила Бурковская, президиум Верховного суда России 30 октября утвердил разъяснения, согласно которым установлен абсолютный запрет на использование сведений из спецдекларации в качестве основания для возбуждения уголовного дела. Именно после этого решения, защита вновь обратилась в Смольнинский райсуд с ходатайством об исключении доказательств.

Согласно обвинительному заключению, Израйлиту инкриминируются два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), незаконный вывод денег из РФ (пункт "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ) и легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий Израйлита оценивается в 3,5 млрд рублей.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено на основании изъятой ФСБ налоговой декларации, поданной Израйлитом по закону об амнистии капитала.

Израйлит находится под стражей с 26 декабря 2016 года. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась в связи с тем, что обвиняемый, по мнению следствия, обладает возможностью покинуть территорию РФ и всеми условиями проживания за ее пределами.