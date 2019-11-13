Верховный суд расширил запрет на использование спецдеклараций об амнистии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд распространил запрет на использование спецдеклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, в делах о налоговых и административных правонарушениях. Такие разъяснения утвердил президиум Верховного совета.

"Факт представления декларации и документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, не могут быть использованы в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении и (или) налоговом правонарушении в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества, а также в качестве доказательства в рамках дела об административном и (или) налоговом правонарушении", - говорится в документе.

В конце октября президиум ВС опубликовал решение о запрете на использование сведений из спецдекларации в рамках уголовного судопроизводства стороной обвинения. Это было сделано по запросу защиты бизнесмена Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга".

В начале 2016 года Израйлит подал декларацию в рамках амнистии капитала. 26 декабря 2016 года он был арестован по делу, возбужденному на основании этой декларацией, которую изъяла ФСБ.

Бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере, незаконный вывод денег за границу и отмывание. Ущерб от его действий следствие оценило в 3,5 млрд рублей.

Его защита оспаривала в суде законность использования спецдекларации стороной обвинения в этом деле и в сентябре 2019 года получила в суде отказ. Суд тогда решил, что амнистия капиталов не распространяется на преступления, которые вменяют Израйлиту. После этого адвокаты обратились за разъяснениями в Верховный суд России.

12 ноября Смольнинский суд в Петербурге отказался изъять из материалов дела спецдекларацию Израйлита, несмотря на разъяснения президиума ВС.

В ходе амнистии капиталов, начавшейся 1 июля 2015 года, российские власти обещали бизнесу "безболезненное" с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию. Иммунитет от уголовного преследования был гарантирован по шести экономическим составам, среди которых - уклонение от репатриации денег и уплаты налогов.