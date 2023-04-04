Минобороны РФ сообщило об уничтожении 14 установок HIMARS на Украине в этом году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским военным удается уничтожать иностранную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) как на боевых позициях, так и в ходе перевозки.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику - как на боевых позициях, так и на этапе перевозки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии", - сказал министр.