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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 14 установок HIMARS на Украине в этом году

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российским военным удается уничтожать иностранную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) как на боевых позициях, так и в ходе перевозки.

"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику - как на боевых позициях, так и на этапе перевозки", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

"Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии", - сказал министр.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS Сергей Шойгу Украина Минобороны РФ
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