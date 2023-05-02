РЖД сообщили о сходе грузового поезда в Брянской области из-за вмешательства посторонних

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области, сообщает РЖД в телеграм-канале.

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения не зафиксировано.

На месте происшествия работают городские пожарные расчёты, также туда направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Движение поездов на участке Снежетьская - Белые Берега приостановлено.