Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Что случилось этой ночью: среда, 3 мая

ВВС Израиля обстреливает Газу, в Краснодарском крае горит нефтяной резервуар, в Брянской области взрыв на железной дороге

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

- Израиль и Газа договорились о прекращении огня. В ночь на среду Израиль наносил авиаудары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы по южным районам страны.

- Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции.

- Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Краснодарском крае. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Атомная подлодка ВМС США нанесет визит в Южную Корею

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Боррель приветствовал проект устава объединения сербских общин

Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на ракетные атаки

Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Норвежским морем и Атлантикой

Что произошло за день: вторник, 2 мая

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины

Sinopec начала бурение глубочайшей в Азии нефтегазовой скважины
Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Европол сообщил о задержании около 300 человек по делу о наркоторговле в даркнете

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию

Президент Ирана впервые за 10 лет посетит Сирию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });