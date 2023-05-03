Что случилось этой ночью: среда, 3 мая
ВВС Израиля обстреливает Газу, в Краснодарском крае горит нефтяной резервуар, в Брянской области взрыв на железной дороге
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
- Израиль и Газа договорились о прекращении огня. В ночь на среду Израиль наносил авиаудары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы по южным районам страны.
- Выход космонавтов в открытый космос запланирован на вечер среды. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции.
- Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Краснодарском крае. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.