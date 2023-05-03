Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

"Распадская" возобновляет угледобычу в лаве, где в апреле произошел пожар

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") возобновляет добычу угля на шахте "Распадская" в Кемеровской области в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В лаве, где ранее в апреле 2023 года произошел инцидент, были проведены все необходимые для возобновления (добычи - ИФ) работы, технические и организационные мероприятия", - говорится в сообщении.

19 апреля, когда на шахте произошел пожар, была остановлена работа всей шахты. Возгорание на шахте произошло на глубине нескольких сотен метров. Из шахты на поверхность вышли все 275 работавших там горняков, они не пострадали.

На следующий день работа шахты была возобновлена - за исключением лавы, где произошло возгорание. 24 апреля Междуреченский городской суд на 90 суток приостановил угледобычу в этой лаве.

Сообщалось также, что СУ СКР по Кемеровской области инициировало доследственную проверку по факту задымления в горной выработке.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" принадлежит ПАО "Распадская", в котором 93,2% акций владеет Evraz.

Распадская Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Подозреваемые в подготовке покушений на руководство Крыма арестованы

Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Поезда между Орлом и Брянском будут ходить по укороченному маршруту из-за взрыва

Росстат понизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8% с 10,5%

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Что произошло за день: вторник, 2 мая

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });