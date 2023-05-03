"Распадская" возобновляет угледобычу в лаве, где в апреле произошел пожар

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") возобновляет добычу угля на шахте "Распадская" в Кемеровской области в полном объеме, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"В лаве, где ранее в апреле 2023 года произошел инцидент, были проведены все необходимые для возобновления (добычи - ИФ) работы, технические и организационные мероприятия", - говорится в сообщении.

19 апреля, когда на шахте произошел пожар, была остановлена работа всей шахты. Возгорание на шахте произошло на глубине нескольких сотен метров. Из шахты на поверхность вышли все 275 работавших там горняков, они не пострадали.

На следующий день работа шахты была возобновлена - за исключением лавы, где произошло возгорание. 24 апреля Междуреченский городской суд на 90 суток приостановил угледобычу в этой лаве.

Сообщалось также, что СУ СКР по Кемеровской области инициировало доследственную проверку по факту задымления в горной выработке.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" принадлежит ПАО "Распадская", в котором 93,2% акций владеет Evraz.