Стоимость автотрассы от Архыза до Красной Поляны оценили в 92 млрд рублей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство трассы между курортами Архыз в Карачаево-Черкесии и Красная Поляна в Краснодарском крае оцениваются в 92 млрд рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров АО "Фирма "Агрокомплекс им. Ткачева", инвестор "Архыза" Александр Ткачев на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

"Красная Поляна находится действительно "под боком". Мне кажется, жизненно необходимо соединить их, сделать единый курортный кластер Красная Поляна - Архыз -Кавминводы. Это бесценный проект. И дорога от Архыза до Красной Поляны могла бы существенно улучшить транспортное взаимодействие двух (федеральных - ИФ) округов. Сейчас дорога из Красной Поляны до Архыза занимает 13-15 часов, а если построить дорогу, тоннели, то это будет 1,5 часа, а на вертолете – 30 минут", - сказал Ткачев. Он подчеркнул, что транспортная артерия сможет соединить бальнеологические горные курорты Северного Кавказа с пляжами Черноморского побережья и Абхазии.

"Принимая участие в конкурсе по покупке "Архыза", наша компания, мы понимали, что дорога в три раза увеличит туристический поток на Кавказ, до 10 млн туристов в год. По оценкам, капитальные затраты на строительство дороги от Архыза до Красной Поляны составят 92 млрд рублей в ценах 2021 года. Безусловно, это станет драйвером экономического развития в округе, роста товарооборота, турпотока", - подчеркнул Ткачев.

Минэкономразвития РФ подготовило предложение по реализации проекта на принципах концессионного соглашения, добавил он.

"Прошу Вас дать поручение Минтрансу РФ и всем заинтересованным органам проработать этот вопрос", - обратился Ткачев к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ткачев также напомнил, что в развитие "Архыза" планируется вложить до 2030 года 40 млрд рублей. Инвестор планирует вдвое, до 57 км увеличить протяженность лыжных трасс, в 4 раза, до 8 тыс. увеличить номерной фонд курорта, создать инфраструктуру для летнего отдыха, в том числе 65 км пешеходных троп к водопадам и горным долинам, открыть рестораны.

"Архыз будет федеральным курортом номер один в нашей стране благодаря и своей инфраструктуре, климату, рельефу", - подчеркнул он.

Ранее на совещании глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал стратегической задачей строительство дороги "Архыз - Красная Поляна".

Как сообщалось, краснодарское ООО "Горные вершины" в марте этого года стало победителем конкурса на покупку курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, предложив 24,2 млрд рублей.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Горные вершины" была зарегистрирована в Краснодаре 15 декабря 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей, ее руководителем и владельцем является Андрей Скок.

Скок, согласно открытым источникам, находится в числе совладельцев целого ряда компаний в сфере курортной недвижимости Сочи. Также ему принадлежит краснодарское ООО "Юг-бизнеспартнер" (выручка 13,7 млрд рублей в 2021 году), владеющее в том числе курортным комплексом в Имеретинской низменности вблизи олимпийских объектов – "Сочи-парк", туристической деревней "Мандроги" в Ленинградской области (юрлицо - ООО "Мандроги"), Крымским винным заводом и форелеводческим хозяйством в Краснодарском крае. Газета "Коммерсантъ" не раз отмечала, что "Юг-бизнеспартнер" связан с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

НАО "Красная поляна", которую также связывают с семьей экс-главы Минсельхоза РФ, планирует построить горный экокурорт "Лагонаки" в Адыгее стоимостью 35 млрд рублей и курорт "Ялта-парк" в Крыму за 16 млрд рублей.

В сентябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать планы дорожного строительства и реконструировать автомобильные трассы и железные дороги, ведущие к Черноморскому побережью страны.

В середине июня 2021 года премьер-министр Мишустин поручил Минтрансу совместно с заинтересованными ведомствами проработать маршрут автодороги, которая бы стала связующей между курортами Северного Кавказа и соседними туристическими кластерами.