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Строительство трассы между Архызом и Красной Поляной оценивается в 174 млрд руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Автомобильная дорога между курортами "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Красная Поляна" в Краснодарском крае может быть построена за 173,9 млрд рублей, говорится в отчете о деятельности ГК "Автодор" за 2023 год.

В прошлом году госкомпания провела предварительную оценку стоимости и целесообразности реализации проекта с применением механизма государственно-частного партнерства. По итогам анализа проработан наименее капиталоемкий вариант от поселка Дамхурц (КЧР) до поселка Красная Поляна, отмечается в сообщении.

Такой вариант предполагает строительство участка автодороги протяженностью 59,4 км с двумя полосами движения, устройством трех тоннелей общей протяженностью 14,3 км, стоимостью порядка 173,9 млрд рублей в ценах II квартала 2023 года.

"С целью анализа возможности привлечения внебюджетного финансирования для софинансирования капитальных затрат проекта и наличия источника возврата инвестиций осуществлена оценка прогнозной интенсивности движения транспортных средств на объекте. Доклад с результатами оценки проекта направлен в адрес министра транспорта РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство трассы между курортами "Архыз" и "Красная Поляна" оцениваются в 92 млрд рублей.

Сообщалось также, что дорога между этими курортами может быть построена после 2027 года.

Автодор Архыз Красная Поляна
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