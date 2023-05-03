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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Доходы российских санаториев в 2022 году выросли почти до 200 млрд руб.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доходы санаторно-курортных организаций России в 2022 году превзошли допандемийные показатели, сообщил замглавы Минздрава России Евгений Камкин.

"Доходы санаторно-курортных организаций в 2022 году составили более 195 млрд рублей, что на 27% больше, чем в допандемийном периоде. Количество лиц, получивших там помощь, - более 6,5 млн человек. Это предварительные данные Росстата", - сказал Камкин в ходе Кавказской инвестиционной выставки в среду.

Согласно показанной статистике, рост доходов по сравнению с 2021 годом составил 17%, когда санатории заработали 166 млрд рублей.

Замминистра также отметил, что в России низкий средний процент износа зданий санаторно-курортных организаций - 31,5%, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - 23,4%. Выше оказался процент износа медицинского оборудования: в целом по России - 46,8%, в СКФО - 51,1%.

По данным государственного реестра курортного фонда РФ, в стране располагаются 278 курортов (лечебно-оздоровительных местностей) и 1,9 тыс. санаторно-курортных организаций. Большая часть санаториев специализируется на лечении болезней органов дыхания (1 тыс. организаций), а также костно-мышечной системы и соединительной ткани (989 организаций).

Евгений Камкин Минздрав РФ
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