"Яблоко" сообщает о задержании главы вологодского отделения партии

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Задержан руководитель вологодского регионального отделения партии "Яблоко" Николай Егоров, сообщает официальный сайт партии.

По данным сайта, задержание и обыск в квартире Егорова в Великом Устюге произошли после того, как он уже дважды привлекался к административной ответственности за сообщения в социальных сетях, в которых высказывал личную позицию по поводу специальной военной операции.

Пресс-секретарь партии Ксения Свердлова пояснила "Интерфаксу", что о задержании и обыске в квартире Егорова партии сообщила родственница политика, официальной информации о том, по какому именно делу задержан Егоров, у партии нет.

Официальным подтверждением от правоохранительных органов "Интерфакс" на текущий момент не располагает.