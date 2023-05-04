В Думу внесен законопроект о штрафах за нарушения при использовании биометрических данных

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрических данных, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"В соответствии с внесенным законопроектом для граждан штраф составит от 6 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении Госдумы в четверг.

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для ИП - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как подчеркнул в ходе его обсуждения Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а "о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит".

Закон призван "остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", писал Володин. Следующим шагом тогда предполагалось ввести уголовную и административную ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных.