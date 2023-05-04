Режим ЧС введен в свердловском муниципалитете в районе крупных лесных пожаров

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Из-за двух лесных пожаров веден режим чрезвычайной ситуации в лесах в Асбестовском городском округе (Свердловская область), сообщается на официальном сайте муниципалитета.

"В связи с возникновением в границах Асбестовского городского округа двух крупных лесных пожаров (районе Черного озера у границы Березовского городского округа и в районе линии электропередач за поселком Красноармейский) постановлением главы от 4 мая (...) "О режиме чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера" введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили "Интерфаксу", что на территории Асбестовского городского округа, по данным специалистов, действуют два пожара общей площадью 120 га.

"На месте работают 35 человек и 12 единиц техники авиалесоохраны, а также представители местного лесничества. Угрозы населенным пунктам и постройкам нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе было ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 га. Борьбу с огнем ведут специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов, МЧС, арендаторы лесных участков - всего более 580 человек. Задействовано более 100 единиц спецтехники.