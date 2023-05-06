В двух поселках Свердловской области началась эвакуация из-за лесных пожаров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Березовского городского округа Свердловской области объявили эвакуацию в поселках Островное и Зелёный Дол в связи с угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, сообщил глава округа Евгений Писцов в своем телеграм-канале в субботу.

"Один автобус уже выехал с эвакуируемыми из Островного в направлении загородного лагеря Зарница. Второй стоит пустой - люди не хотят покидать свои дома. Едем в Островной", - отметил он.

Писцов также сообщил, что нужна помощь добровольцев для локализации лесных пожаров.

"Ситуация складывается неблагоприятным образом: количество очагов увеличивается, сильный ветер способствует распространению огня. Важно не допустить угрозы населенным пунктам и остановить огонь на дальних подступах. Техникой выполняется дополнительная опашка. Нужно усиление волонтерами", - сказал он.

Всего, по данным департамента информационной политики Свердловской области, природные пожары в регионе ликвидируют более тысячи специалистов - сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы.

Причиной большинства возгораний по-прежнему являются неосторожное или беспечное отношение к огню. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала.

Министерство природных ресурсов и экологии призвало уральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности. "В майские праздники прошу вас воздержаться от посещения лесов, а также выезда на охоту или рыбалку. Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба: придерживаться этих запретов, не посещать леса", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Всего за прошедшие сутки 5 мая в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять пожаров локализовано.