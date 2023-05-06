Последние звонки и выпускные в школах Шебекино в очном формате проводить не будут

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в связи с оперативной обстановкой в городе Шебекино будет выбран формат проведения выпускных и последних звонков в школах, исключающий непосредственное нахождение детей в школах.

"Когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден. Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что формат проведения мероприятий должны выбрать родители, дети, учителя.

"Если нужно, окажем помощь и предоставим автобусы, вывезем в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно, - сказал Гладков. - Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы".

Ранее в субботу губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины центра Шебекино. В результате обстрела пострадал один человек, повреждены здания ТЦ и школы, а также 12 автомобилей.