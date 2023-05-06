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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Общепиту белгородского Шебекино рекомендовали не работать 7-9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Власти Шебекинского городского округа Белгородской области рекомендовал не осуществлять свою деятельность в праздничные дни ряду местных предприятий в связи с оперативной обстановкой, сообщил глава администрации горокруга Владимир Жданова.

"7, 8 и 9 мая торговым предприятиям (за исключением продуктовых магазинов и аптек), предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям города Шебекино рекомендовано не осуществлять свою деятельность", - написал Жданов в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что данное решение принято оперативным штабом Шебекинского городского округа "в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности".

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле центра города Шебекино с украинской стороны. В результате обстрела пострадал один человек. Повреждения получили здания ТЦ и школы, а также 12 автомобилей.

Белгородская область
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