Здания ТЦ и школы повреждены при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях зданий во время обстрела с украинской стороны города Шебекино.

"Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий. Посечены пять машин. Оперативные службы продолжают поквартирный обход территории", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что из ствольной артиллерии был обстрелян центр города.

Также он сообщил о состоянии пострадавшего при обстреле местного жителя. "Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил глава региона.

Ранее в субботу губернатор сообщил об обстреле Шебекино, в результате которого пострадал один человек.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.