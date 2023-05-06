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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Взрывов и разрушений в результате пожара на складе с порохом под Екатеринбургом нет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Один склад сгорел в поселке Первомайский в Свердловской области, второй еще горит, взрывов и разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По уточненный информации в поселке Первомайский сгорел пустой склад, второй еще горит. Взрывов и разрушений нет, так как порох себя никак не проявляет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что было проведено СМС-оповещение населения.

Ранее в субботу экстренные службы сообщили "Интерфаксу", что в поселке Первомайский лесной пожар перешел на склад, где хранится порядка 15 тонн пороха. Вблизи расположены еще 19 складов с порохом. Жителей поселка эвакуируют.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщала, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.

Свердловская область
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