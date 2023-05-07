Российские военные уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двадцать два ударных украинских беспилотника обнаружены и уничтожены ночью над акваторией Черного моря, сообщил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказал он на брифинге.

Также, по его словам, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

Как сообщил Конашенков, "кроме того, уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Донецк, Гришино Донецкой народной республики, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Работино, Ильченково Запорожской области".

Представитель Минобороны РФ сказал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 4 027 БПЛА, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 037 единиц специальной военной автомобильной техники противника.