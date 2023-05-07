Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Российские военные уничтожили 22 украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Двадцать два ударных украинских беспилотника обнаружены и уничтожены ночью над акваторией Черного моря, сообщил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказал он на брифинге.

Также, по его словам, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

Как сообщил Конашенков, "кроме того, уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Донецк, Гришино Донецкой народной республики, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Работино, Ильченково Запорожской области".

Представитель Минобороны РФ сказал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 4 027 БПЛА, 421 зенитный ракетный комплекс, 9 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 037 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Черное море БПЛА ДНР ЛНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим ЧС введен на территории всей Тюменской области из-за пожаров

Один человек ранен при обстреле ВСУ белгородского села

Возгорание оборудования произошло на железной дороге в Челябинской области

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

ФСБ предотвратила атаки дронов на военный аэродром "Северный"

Задержаны главы предприятий, обслуживавших карусель в Оренбурге до ее обрушения

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

Режим ЧС объявили еще в трех поселках Свердловской области из-за лесных пожаров

В Петербурге до 10 мая запретили беспилотники и гидроциклы

Покушение на Захара Прилепина

Прилепина вывели из медикаментозного сна, он в сознании

В Севастополе отбита атака беспилотников

В "Авиалесохране" заявили, что склады под Екатеринбургом загорелись не из-за лесного пожара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });