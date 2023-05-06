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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

МИД РФ возложил на Киев и Запад ответственность за теракт в отношении Прилепина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ возложил на руководство Украины и Запад ответственность за подрыв автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин и погиб его сотрудник Александр Шубин.

"6 мая в Нижегородской области в результате подрыва автомобиля на заложенном по ходу его следования взрывном устройстве погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, серьезные ранения получил российский писатель, публицист и общественный деятель Е.Н.Прилепин (Захар Прилепин)", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем отмечается, что "российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего". "Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы", - говорится в заявлении МИД РФ.

В субботу, 8 мая, Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Хроника Покушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Украина МВД
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