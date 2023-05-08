Суд решит вопрос о мере пресечения фигуранту дела о взрыве машины Прилепина

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Семёновский районный суд Нижегородской области в понедельник, как ожидается, примет решение о мере пресечения Александру Пермякову - фигуранту дела о подрыве машины писателя Захара Прилепина, передает корреспондент "Интерфакса".

Суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме.

В минувшую субботу Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.