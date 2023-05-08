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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

В здании исправительной колонии в свердловском Ивделе произошел пожар

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одной из колоний в Свердловской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в экстренных службах.

"Огнем охвачена кровля клуба исправительной колонии в городе Ивдель. Заключенные из помещения выведены", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального ГУФСИН позже сообщили, что возгорание случилось в 11:14 на чердаке клуба ИК-62 общего режима. Пять пожарных расчетов управления и МЧС локализовали пожар. Обошлось без пострадавших. Причины воспламенения выясняются.

Свердловская область Ивдель ФСИН ИК-62
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