В Брянской области под обстрел попал детский сад

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле с украинской стороны населённого пункта Курковичи Стародубского муниципального округа.

"Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Богомаз отметил, что силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем удалось справиться до прибытия пожарных.

Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка, добавил он. На месте работают оперативные службы.