Renault допускает IPO сегмента спорткаров после листинга электромобильного подразделения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA допускает вывод на биржу подразделения по производству спортивных автомобилей после запланированного на этот год листинга сегмента электрокаров, пишет Financial Times со ссылкой на главу компании Люку де Мео.

В конце прошлого года Renault сообщила о планах выделения пяти направлений деятельности, включая сегмент спорткаров Alpine и сегмент электромобилей Ampere.

"Alpine может быть кандидатом для (выхода на биржу - FT), но потребуется время, чтобы показать инвесторам силу этого проекта", - приводит газета слова де Мео.

При этом концерн не собирается любой ценой проводить серию IPO, заявил топ-менеджер.

Акции Renault дорожают на 1,9% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость увеличилась почти на 45%.