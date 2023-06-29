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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Renault улучшил прогноз финпоказателей на 2023 год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA улучшил прогноз ряда финансовых показателей на 2023 год.

Теперь компания ожидает, что в текущем году операционная рентабельность будет находиться в диапазоне 7-8%, в то время как ранее предполагалось около 6%.

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Свободный денежный поток в автомобильном подразделении, согласно новому прогнозу, составит не менее 2,5 млрд евро против прежней оценки в примерно 2 млрд евро.

По итогам первого полугодия автопроизводитель ожидает рентабельность выше 7%, свободный денежный поток - около 1,5 млрд евро.

Котировки акций Renault в ходе торгов в четверг взлетели на 5,9%. Капитализация автопроизводителя с начала текущего года выросла на 23,4% (до 10,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 поднялся на 12,7%.

Renault
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