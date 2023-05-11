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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

В Свердловской области за сутки ликвидировали 16 природных пожаров

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Несколько крупных природных пожаров локализованы и ликвидированы в Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

"За прошедшие сутки ликвидировали 16 природных пожаров на общей площади 34,8 тыс. гектаров. Локализовано 29 возгораний. Важно, что за минувшие сутки в регионе не зафиксировано ни одного верхового пожара - они считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня", - говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что среди ликвидированных - два крупных возгорания под Артемовском на площади 5,6 тыс. гектаров, два пожара под Асбестом на площади 11,7 тыс. гектаров, пожар под Верхней Пышмой на площади 7,4 тыс. гектаров и возле Сухого Лога на площади 5,5 тыс. гектаров.

В числе локализованных крупные пожары в Байкаловском районе на площади 4 тыс. гектаров, возле Богдановича на площади 6 тыс. гектаров, три пожара в Ирбитском районе на площади 6,2 тыс. гектаров и два пожара около Режа на площади почти 7,6 тыс. гектаров.

Борьбу с огнем в области ведут порядка 4 тыс. человек и более 500 единиц специальной техники, в том числе авиация. Специалистам помогают волонтеры.

Свердловская область
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