МЧС заявило о ликвидации пожаров, угрожавших населенным пунктам в трех областях

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России совместно со специалистами из "Авиалесоохраны" ликвидировали все ландшафтные пожары, которые ранее угрожали населенным пунктам в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в среду.

"Подразделения МЧС РФ в настоящее время помогают специалистам "Авиалесоохраны" в тушении лесных пожаров в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Все ландшафтные пожары, ранее угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы", - отметили в пресс-службе министерства.

Тушение лесных пожаров и вопросы противопожарной безопасности в лесах находятся в компетенции ФБУ "Авиалесоохрана" и Рослесхоза, добавили в пресс-службе МЧС.

В минувшие выходные в Курганской области произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. На данный момент, по информации следственного управления Следственного комитета России по региону, известно о трех погибших на пожарах.

Природные пожары начали вновь разгораться и в Свердловской области. Дым от возгораний накрыл Екатеринбург. По состоянию на утро 10 мая в области действуют 57 природных пожаров. В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками Госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела.

В Тюменской области зафиксированы 11 возгораний на площади 4 тыс. 400 га, из которых локализованы 4 на площади 3 тыс. га, сообщает в среду полномочное представительство президента РФ в УрФО. Смог и сильный запах гари наблюдается в Тюмени из-за сильных природных пожаров.