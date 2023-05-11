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В РСТ самым дешевым предложением отдыха летом на море назвали Туапсинский район

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Российском союзе туриндустрии выяснили, на каких морских курортах юга России туристы смогут найти наиболее дешевое размещение, лидируют по ценовой доступности курорты Туапсинского района Краснодарского края.

"Цены в отелях на морских курортах России в этом году выросли в среднем на 7-12%, но недорого отдохнуть на море летом туристы все равно смогут. Наиболее доступные цены от 1,1 тысячи рублей в сутки предлагают курорты Туапсинского района Краснодарского края, но найти размещение по низким ценам можно также в Сочи, Анапе, Геленджике, на побережье Азовского моря", - сообщила пресс-служба РСТ.

По данным члена РСТ, сервиса бронирования Ostrovok.ru, средняя стоимость забронированной ночи на лето по лидирующим курортным направлениям выросла в этом году на 7-12%. При этом наибольший рост наблюдается в Сочи, а наименьшей в Анапе.

В тройке лидеров бронирования у сервиса МТС Travel - Анапа, Сочи и Адлер. При этом самым дешевым вариантом среди наиболее популярных курортов также стала Анапа - сейчас там бронируют жилье в среднем за 3,7 тысячи рублей за ночь, то есть на тысячу рублей дешевле среднерыночной цены.

Самым бюджетным направлением по всему Краснодарскому краю, по данным МТС Travel, оказался Туапсинский район. В поселках Джубга, Бжид, Агой средний чек за ночь сейчас составляет от 1,1 тысячи до 1,8 тысячи рублей. Низкая средняя цена также зафиксирована в селах Сукко в пригороде Анапы и Дивноморское в Геленджике - там бронируют жилье в среднем за 2 тысячи рублей в сутки.

Как отмечают в компании, еще один бюджетный вариант - курорты на берегу Азовского моря. Например, в станице Голубицкой средняя цена бронирования за ночь составляет 2,1 тысячи рублей, в городах Темрюк и Ейск сейчас бронируют жилье за 2,4 тысячи рублей в сутки.

По данным Ostrovok.ru, наиболее активно туристы бронируют места в отелях 3*, объектах без категории и в апартаментах. В компании МТС Travel, также входящей в РСТ, отмечают, что на среднюю цену бронирования влияет преобладающий спрос на бюджетные объекты - апартаменты, отели 2* и гостевые дома.

Коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах считает, что бюджетные предложения по размещению сейчас можно найти на большинстве морских курортов страны.

"Я не вижу каких-то сильно выраженных перекосов по ценам. Заметно подорожали лишь очень популярные, традиционно востребованные отели уровня 4-5*. Здесь можно говорить о среднем росте в 30%, хотя есть объекты, подорожавшие гораздо больше. Но все цены на остальные отели и гостевые дома, в том числе, в Краснодарском крае, подросли менее, чем на 10%", - цитирует ее пресс-служба РСТ.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что цены на размещение в отелях российских курортов выросли в 2023 году в среднем на 8%. Стоимость размещения в отеле 3* в июле составит порядка 4,7 тысячи рублей в сутки.

РСТ Сочи Анапа Краснодарский край Туапсинский район
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