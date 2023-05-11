В Думу внесен проект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соавторстве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, депутатами и сенаторами внес в Госдуму законопроект о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты, сообщает в четверг пресс-служба Думы.

"Учитывая, что НДФЛ является основным источником налоговых доходов большинства территорий, закон обеспечит своевременное поступление средств в региональные и местные бюджеты, позволит избегать кассовых разрывов. Регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства", - отметили в пресс-службе.