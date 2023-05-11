Комитет Думы поддержал проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам в четверг поддержал рассмотрение Думой проекта о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

"Принято единогласное решение поддержать рассмотрение проекта закона о денонсации ДОВСЕ", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в четверг.

Он считает, что Госдумой инициатива может быть рассмотрена на заседании 16 мая. Однако, заметил парламентарий, окончательное решение примет совет Думы в понедельник, 15 мая.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что председатель палаты Вячеслав Володин включил проект в повестку Совета Думы на 15 мая, документ рассмотрят в приоритетном порядке.

Проект закона о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) внесён президентом в Думу 10 мая.

В настоящее время участие России в ДОВСЕ приостановлено. 13 июля 2007 президент Владимир Путин подписал соответствующий указ "О приостановлении РФ действия Договора об обычных вооружённых силах в Европе и связанных с ним международных договоров", а 29 ноября 2007 был принят соответствующий закон