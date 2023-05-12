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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В МЧС заявили, что ситуация с пожарами в Курганской области стабилизировалась

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ГУ МЧС РФ по Курганской области сообщило о стабилизации ситуации с природными пожарами в регионе.

"Ландшафтных пожаров на территории Курганской области нет. Действует всего лишь один лесной пожар в Шатровском районе, но он уже локализован", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

На минувших выходных в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. На данный момент, по информации следственного управления СКР по региону, известно о трех погибших.

МЧС РФ Курганская область
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