Жителей двух деревень Курганской области эвакуируют из-за пожара

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация людей проводится из двух населенных пунктов Курганской области из-за пожара, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС РФ по региону.

"Силы МЧС России защищают населенные пункты Зырянка и Новая Заворина Юргамышского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 км. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Проводится дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8.

Правительство области добавляет, что администрация округа в населенные пункты направила автобусы. Пункт временного размещения развернут в Чинеево, в средней школе.