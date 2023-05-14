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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Жителей двух деревень Курганской области эвакуируют из-за пожара

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация людей проводится из двух населенных пунктов Курганской области из-за пожара, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС РФ по региону.

"Силы МЧС России защищают населенные пункты Зырянка и Новая Заворина Юргамышского муниципального округа от ландшафтного пожара. Огненный фронт составляет 3,5 км. В качестве превентивной меры проводится эвакуация населения", - говорится в сообщении.

Проводится дополнительная опашка населенных пунктов и наращивание сил и средств. К месту пожара направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России, в готовность приведен вертолет Ми-8.

Правительство области добавляет, что администрация округа в населенные пункты направила автобусы. Пункт временного размещения развернут в Чинеево, в средней школе.

Курганская область МЧС РФ
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