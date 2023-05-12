Глава ФССП раскритиковал работу коллекторских организаций

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов считает, что коллекторские организации не исполняют должным образом функций, возложенных на них государством, и не пытаются взыскать задолженности с должников в досудебном порядке.

"До 80%, а в отдельных случаях и до 100% доход профессиональных и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос, зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели. И при этом ещё массово жалуются", - сказал он в ходе Петербургского международного юридического форума.

Аристов привел пример, когда за один день в службу поступило 80 тысяч обращений и жалоб, из них 60 тысяч поступили от профессиональных коллекторских и иных профессиональных взыскателей. При этом срок ответа на жалобу в порядке подчиненности составляет 10 дней.

"Мы полагаем, что это не партнерство. (...) Мы выступаем за законопроект, которым предусматривается ужесточение уголовной ответственности за фактически незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с возвратом просроченной задолженности. Если он пройдет во втором и третьем чтениях, то будет специальный уголовный состав, который будет подследственен органам внутренних дел", - сказал Аристов.

Он отметил, что с момента действия закона 520 юридических лиц было включено в реестр организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, 71 исключено - из них абсолютное большинство по собственному желанию, пять - в связи с банкротством, 13 - за нарушение законодательства.

"Резюмируя все сказанное, хотел бы подвести итог - мы не отрицаем, не предполагаем запрет деятельности и уход от института профессиональных коллекторов. Мы предлагаем, чтобы этот институт (коллекторов - ИФ) развивался дальше, но хотелось бы, чтобы он вернулся к тому первоначальному смыслу, который вкладывался при принятии закона", - сказал глава ФССП.