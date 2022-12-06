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Законопроект о реформе коллекторской деятельности принят в I чтении

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности, который в частности исключает для банков возможность быть представителем кредитора при взыскании просроченной задолженности.

Документ (№190070-8) был внесен в парламент правительством в начале сентября.

Согласно действующему законодательству взаимодействовать с должником по возврату просрочки может сам кредитор, новый кредитор при переходе к нему прав требования, лицо, действующее от имени или в интересах кредитора, если это лицо является кредитной организацией или профессиональным коллектором.

Законопроект предусматривает, что в качестве представителя кредитора взаимодействовать с должником по возврату просроченной задолженности сможет кредитор, новый кредитор при переходе к нему прав требования и профессиональный коллектор (профессиональная коллекторская организация, действующая в качестве представителя кредитора).

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку выступил с критикой данного положения. По мнению комитета, документ не учитывает экономическую составляющую целесообразности передачи полномочий по возврату долга: зачастую небольшим региональным банкам выгоднее и дешевле передать такие полномочия сторонней организации - например, крупному банку, у которого есть специализированное подразделение по взысканию задолженности, чем создавать такое подразделение у себя и содержать штат работников, выполняющих соответствующие функции по взысканию задолженности.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, через портал Госуслуг взаимодействовать с должниками смогут: профессиональные коллекторские организации; кредитные или микрофинансовые организации; представитель кредитора, который является профессиональной коллекторской организацией, а также кредитор, который является оператором связи. Комитет считает, что норма об операторах связи также нуждается в пересмотре, так как перечень лиц, которые взаимодействуют с должниками через портал Госуслуг, не согласуется с перечнем лиц, которые по общему праву могут взаимодействовать с должником.

Контроль ФССП

Согласно действующему законодательству Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вправе контролировать деятельность профессиональных коллекторских организаций. При этом административные наказания за нарушения в сфере возврата просроченной заложенности гражданами могут применяться как к профессиональным коллекторам, так и к иным лицам, которые работают в этом сегменте: кредитным и микрофинансовым организациям (МФО). Законопроект предлагает расширить полномочия ФССП и передать ей государственный надзор за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности физических лиц. В рамках новых полномочий ФССП будет вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций; перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. Перечень будет публиковаться на официальном сайте приставов и формироваться автоматически, в рамках межведомственного взаимодействия с ЦБ.

Запись переговоров

Предлагается установить, что банки и МФО для взаимодействия с должниками при личных встречах, телефонных переговорах, с использованием автоматизированного агента, текстовых, голосовых и иных сообщений обязаны будут владеть программами, которые будут вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. "Также для таких организаций устанавливается обязанность по записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и хранению указанной информации в течение трех лет", - говорится в пояснительной записке.

Перед тем, как приступить к взаимодействию с должниками, банки и МФО должны будут направить приставам уведомление о начале взаимодействия с копиями документов, подтверждающих наличие необходимого для аудиозаписи оборудования. При этом ФССП в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям может запретить осуществлять взаимодействие с должником.

При этом ФССП предлагается наделить правом устанавливать для коллекторских организаций, банков и МФО ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками. Такие ограничения могут распространяться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 календарных дней. В законопроекте приводится закрытый перечень нарушений, которые могут повлечь за собой приостановление деятельности. В частности, речь идет о нарушениях к требованиям по взаимодействию с должниками.

Способы связи

Законопроект устанавливает правило, согласно которому по инициативе кредитора или представителя кредитора запрещено связываться с должником по вопросам возврата просроченной задолженности в период действия льготного периода по ипотечным кредитным каникулам.

Предлагается установить возможность взаимодействия должника и кредитора с помощью электронной почты должника в том случае, если адрес такой почты указывается должником при заключении договора, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. "Данные нововведения приведут к уменьшению расходов как кредиторов (их представителей), так и должников", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, определенные должником и кредитором в письменном соглашении дополнительные способы взаимодействия не могут использоваться, если должник уведомил кредитора об отказе от такого соглашения. Уведомление должно быть направлено должником через нотариуса, заказным письмом, заказным письмом с вручением под расписку. Законопроект вводит возможность направления кредитору соответствующего письма по электронной почте, при этом данная почта должна быть указана в договоре.

В статью, которая регулирует разрешенные действия при взыскании заложенности, вводится норма о том, что не является нарушением сообщение должнику о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных гражданским законодательством.

Согласно действующему законодательству, кредитор обязан ответить на обращение должника по вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее 30 дней со дня получения такого обращения. Законопроект сокращает срок ответа до десяти рабочих дней.

Согласно материалам к законопроекту, принятие закона увеличит количество подконтрольных ФССП субъектов с 400 до порядка 2200 единиц, в число которых войдут профессиональные коллекторские организации и примерно 1400 микрофинансовых и 400 кредитных организаций.

В случае принятия закон заработает с 1 марта 2024 г.

Госдума
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