Проект закона о лишении свободы за незаконные действия коллекторов принят в I чтении

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов.

Законопроектом (154486-8) предлагается установить уголовную ответственность в отношении лиц, осуществляющих незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, при условии, что эти действия сопряжены с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества (угрозой таких действий), распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица-должника.

За это предлагается взимать штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишать свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой, будут наказываться лишением свободы на срок до десяти лет.

"Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

Он отметил, что административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности, в таких случаях очевидно недостаточно.