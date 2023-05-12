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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

РКН сообщил о случаях неисполнения закона о реестре интернет-рекламы при отсутствии наказания

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С сентября по конец апреля в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) была внесена информация о 5,5 млн рекламных договоров; рекламораспространители отчитались всего о 50 млрд рублей - пятой части рынка внесенного в реестр бюджета на рекламу, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"С 1 сентября 2022 года вся реклама, размещенная в интернете, должна быть учтена в Едином реестре интернет-рекламы Роскомнадзора. За восемь месяцев в него внесли информацию о 5,5 млн рекламных договоров. По данным из ЕРИР, рекламодатели потратили на размещение интернет-рекламы 243 млрд рублей, а рекламные агентства сообщили о получении 189 млрд рублей", - сообщили в РКН в пятницу.

"Рекламораспространители отчитались всего о 50 млрд рублей - пятой части рынка внесенного в реестр бюджета на рекламу", - добавили в службе.

В РКН отметили, что "добросовестные участники рынка интернет-рекламы исполняют закон, а другие - откладывают исполнение, остаются в "серой" зоне и получают неконкурентные преимущества".

"С сентября 2022 года прошло более восьми месяцев, и все, кто хотел, уже приспособились к требованиям законодательства. Но на рынке есть ряд компаний, представители которых прямо говорят: "Пока не будет наказания, исполнять требования не имеет смысла". И этот подход помогает прятать в общем потоке "серые" схемы вывода средств рекламодателей", - сообщили в РКН.

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"Неучтённая реклама не будет приниматься в затраты после внесения в личный кабинет", - напомнили в РКН.

С 1 сентября 2022 года, согласно вступившим в силу изменениям закона "О рекламе", вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участниками рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.

14 апреля группа депутатов во главе заместителем председателя Комитета по информационной политике Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект, который вводит административную ответственность за неисполнение закона "О рекламе" в части обязанности внесения данных в Единый реестр интернет-рекламы. Инициатива предусматривает введение штрафов до 100 тыс. руб. для граждан и до 700 тыс. руб. для юридических лиц.

"Широкий диапазон штрафов, который предлагается ввести, сравним с наказанием за другие нарушения законодательства о рекламе. При этом суд будет определять размер штрафа индивидуально в каждой ситуации и с учетом всех деталей допущенных нарушений - это к вопросу о том, что некоторые участники рынка уже поспешили назвать его излишне строгим", - написал Горелкин в своем телеграм-канале в пятницу.

Роскомнадзор
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