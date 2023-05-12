Росрыболовство практически подготовило программу по восстановлению популяции сиговых

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Программа по восстановлению сиговых видов рыбы в ряде сибирских рек практически готова, предполагается, что она будет включена в Единый федеральный проект по экологическому оздоровлению рек и озер на 2025-2030 годы.

"Мы в рамках конференции как раз проводим совещание по сути дела по уже окончательному принятию этой программы. То есть она в высокой степени готовности. Мы уже несколько совещаний проводили, в том числе с главами регионов, думаю, что в целом утвердим", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике, которая проходит в Архангельске.

Он предполагает, что программа будет включена в Единый федеральный проект по экологическому оздоровлению рек и озер, "который стартует с 2025 года".

Как заявил на конференции замруководителя Росрыболовства Василий Соколов со ссылкой на рыбохозяйственную науку, выращивание сиговых имеет огромные перспективы, "но пока еще никто не рискнул заняться этим всерьез". "Это то направление, над которым, наверное, в ближайшие годы необходимо работать", - считает он.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию вместе с правительствами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и РАН комплексную программу по восстановлению популяций сиговых видов рыб – муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Она должна включать мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и мониторингу реализации такой программы.

Поручено также внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру искусственного воспроизводства сиговых видов рыб, в том числе выпуск в Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн сеголеток навеской от 0,5 до 20 граммов в течение одного сезона.

Доклад о выполнении необходимо сделать до 30 июня 2023 года и далее – один раз в год.

По данным Росрыболовства, в 2022 году в РФ было выращено около 3 тыс. тонн сиговых видов рыбы из общего объема товарной рыбы в 383,5 тыс. тонн.