Минсельхоз и Росрыболовство изучат предложения ЯНАО по сохранению сиговых видов рыб

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Росрыболовство проанализируют дополнительные предложения Ямало-Ненецкого автономного округа по включению их в программу сохранения сиговых видов рыб, сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева после его встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

В июне 2024 года Росрыболовство утвердило комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

"Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз и Росрыболовство проанализируют дополнительные предложения ЯНАО по включению в данную программу. При этом они должны учитывать интересы всей отрасли и создавать равные условия для всех работающих в ней хозяйствующих субъектов", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, программа разработана по поручению президента для восстановления запасов сиговых до уровня, позволяющего вести традиционное (для обеспечения нужд коренных малых народов Севера) и промышленное рыболовство. Она включает несколько разделов: научное обеспечение, работа по искусственному воспроизводству, рыбоохранные мероприятия, изменения в нормативную базу и финансовый блок.

Документ предполагает взаимодействие с промышленными и энергетическими компаниями для наращивания объемов выпусков рыбы в рамках компенсационных мероприятий.

Кроме того, на встрече обсуждалось совершенствование законодательства в части оборота земель сельхозназначения. Вице-премьер подчеркнул, что законопроект, вносящий поправки в закон "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", разработан Минсельхозом во исполнение поручения президента. Документ предусматривает запрет на перевод только сельхозугодий в земли иных категорий в целях добычи общераспространенных полезных ископаемых. На данную категорию приходится 10,7% от всей площади России, в ЯНАО - это менее 0,1% от всех земель, говорится в сообщении.