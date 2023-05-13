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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Власти Тюменской области сообщили о 18 действующих пожарах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Тюменской области действует девять лесных и девять ландшафтных пожаров, сообщает информационный центр правительства региона.

По данным на утро 13 мая, площадь лесных пожаров составляет 4 721 га. Один из лесных пожаров локализован. За минувшие сутки специалисты потушили два лесных пожара на площади 4 376 га. Зафиксированы два новых лесных пожара.

Кроме этого, по данным на утро субботы, в регионе действует девять ландшафтных пожаров на общей площади 684 га. За прошедшие сутки потушено 11 ландшафтных пожаров на площади 2,1 тыс. га.

"Непосредственной угрозы населенным пунктам нет", - подчеркивается в сообщении.

Борьбу с огнем ведут 988 человек и 168 единиц техники. Работают пять вертолетов и самолёт Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведено 225 сливов воды общим объемом 1 424 тонны.

Центр со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора добавляет, что в пробах воздуха, отобранных в Тюмени и других населенных пунктах, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 12 мая не установлено.

Ранее сообщалось, что в пятницу в регионе действовало восемь лесных пожаров на площади свыше 7,5 тыс. га и 11 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1,8 га.

С 7 мая в Тюменской области из-за природных пожаров введен режим ЧС.

Тюменская область
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