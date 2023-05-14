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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Тюменские власти сообщили о привлечении 992 человек к тушению 18 пожаров в регионе

За сутки потушены один лесной и восемь ландшафтных пожаров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Почти тысяча человек привлечена к тушению 18 природных пожаров на территории Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области, по данным на утро 14 мая, пять из них локализованы на общей площади 2 570 га. За сутки 13 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе полыхает девять ландшафтных пожаров на общей площади 1 39,5 га. За прошедшие сутки потушены восемь пожаров на площади 63,225 га.

"Населенные пункты находятся под защитой подразделений МЧС и региональной противопожарной службы, непосредственной угрозы нет", - уточняет информационный центр.

В тушении природных пожаров задействованы в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники. Работают два вертолета МИ-8, два вертолета МИ-26, один вертолет КА-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведено 252 слива воды.

Ранее сообщалось, что на утро субботы в регионе действовало девять лесных и девять ландшафтных пожаров. С 7 мая в Тюменской области из-за природных пожаров введен режим ЧС.

Тюменская область
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