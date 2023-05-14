Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в Туапсинском районе Краснодарского края
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в Туапсинском районе Краснодарского края 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.
"В Туапсинском районе в 2 км от города Туапсе на глубине 10 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,6 интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.
В администрации Туапсинского района добавили, что местные жители почувствовали подземные толчки.