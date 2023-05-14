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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в Туапсинском районе Краснодарского края

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано в Туапсинском районе Краснодарского края 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В Туапсинском районе в 2 км от города Туапсе на глубине 10 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 3,6 интенсивностью 2-3 балла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.

В администрации Туапсинского района добавили, что местные жители почувствовали подземные толчки.

Краснодарский край Туапсе МЧС
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