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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 интенсивностью 4-5 баллов было зафиксировано в поселке Ольгинка Туапсинского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Примерно в 22:05 мск 25 мая в поселке Ольгинка Туапсинского района на глубине 5 км сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 по шкале Рихтера, интенсивностью 4-5 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступило 13 обращений от населения. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Краснодарский край МЧС России
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