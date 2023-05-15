Минздрав отметил рост на 39% охвата медуслугами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году в России охват медицинскими услугами пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК), состоящих под диспансерным наблюдением, увеличился на 39% к 2021 году; роста числа нарушений при оказании медицинской помощи не отмечается, сообщили в федеральном Минздраве.

"В 2022 году по сравнению с 2021 годом на 39% увеличился охват медицинскими услугами пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; летальность в группе пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, снизилась на 22,7%", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По оперативным данным Федерального фонда ОМС, в 2022 году зафиксировано 338 174 нарушения при оказании медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения, что значительно меньше показателя 2019 года (477 тысяч нарушений) и примерно соответствует уровню 2020 года (331 тысяча).

"На фоне роста общих объемов оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями - в 2022 году число случаев оказания амбулаторной и стационарной помощи составило более 14,3 млн (в 2020 - 13,1 млн) - роста числа нарушений не отмечается", - отметили в министерстве.

Также отмечается, что за 2022 год более 824 тысяч пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, получили бесплатные препараты; охват терапией в 2021-2022 году составил 94,3% и 93,8 % соответственно.

Генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И.Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов сказал "Интерфаксу", что страховые медицинские организации "застряли в прошлом, сосредотачиваясь на взимании штрафов с медицинских организаций, большинство из которых назначаются за ошибки при заполнении меддокументации и не оказывают прямого влияния на качество медицинской помощи".

"Вопрос прибыли (страховых организаций), к сожалению, стоит в их приоритетах выше, чем реальная забота о здоровье граждан", - отметил он.

По его словам, увеличение объемов оказания медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения, увеличение их охвата диспансерным наблюдением, а также расширение программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с БСК являются приоритетным.

Как сообщил "Коммерсантъ", Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выявил в 2022 году 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), это на треть больше, чем годом ранее, и почти на 40 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году.