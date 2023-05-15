Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Российские военные сбили в ДНР украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 над территорией Донецкой народной республики (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка (ДНР) сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, помимо этого, в районе села Кривая Лука (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего за сутки авиация и артиллерия РФ нанесла удары по 68 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 97 районах, сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Военная операция на Украине

В Луганске под обстрел попало авиационное училище

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });