Российские военные сбили в ДНР украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 над территорией Донецкой народной республики (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка (ДНР) сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, помимо этого, в районе села Кривая Лука (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Всего за сутки авиация и артиллерия РФ нанесла удары по 68 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике в 97 районах, сказал Конашенков.